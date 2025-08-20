Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1c9ef3d8ec
Coahuila

Llenan de basura doméstica el arroyo Las Víboras en Saltillo

Vecinos denuncian acumulación de basura en el arroyo Las Víboras en Saltillo, exigiendo limpieza y sanciones a quienes lo usan como tiradero

  • 20
  • Agosto
    2025

Vecinos de la colonia Lomas Verdes denunciaron la acumulación de grandes cantidades de basura doméstica en el arroyo Las Víboras, uno de los afluentes más importantes de la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con los habitantes, diariamente se observan camionetas y automóviles que llegan hasta la orilla del cauce para arrojar desechos, entre los que destacan muebles viejos, restos de construcción y bolsas con desperdicios domésticos. 

La situación se ha convertido en un foco de contaminación y de riesgo sanitario.

“Es exagerada la cantidad de basura que se acumula en este arroyo; lo hemos reportado varias veces porque no solo son desechos pequeños, hay sillones, colchones y escombro que obstruyen el cauce y generan malos olores”, señalaron vecinos de la zona.

Los colonos advirtieron que el problema se ha agravado con las recientes lluvias, ya que el arrastre de residuos podría afectar el flujo natural del agua, además de que representa un riesgo de inundaciones y de propagación de fauna nociva.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales y ambientales para implementar acciones de limpieza permanentes, colocar señalización que prohíba arrojar basura y aplicar sanciones contra quienes continúen utilizando el arroyo como tiradero clandestino.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

048a3fb2_3330_4e1d_b18c_9c8f19cd9e3f_fbb08ab9c6
Colonia Pedro J. Méndez permanecen sin luz por caída de poste
EH_UNA_FOTO_1_286d342dab
Busca Reynosa castigar a quienes contaminaron canal pluvial
EH_UNA_FOTO_1fb594c144
Alertan por fraudes en ventas de terrenos en Sierra de Zapalinamé
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_3_17_43_PM_2670a9f106
Presumirá Samuel en Guadalajara obras para Mundial 
EH_UNA_FOTO_e088e16288
Obligan a municipios a publicar fichas de búsqueda en Tamaulipas
Whats_App_Image_2025_08_21_at_2_34_20_PM_1a6e25f096
UT Norte hará graduación gratuita para 383 ingenieros
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×