Llenan de basura doméstica el arroyo Las Víboras en Saltillo

Vecinos de la colonia Lomas Verdes denunciaron la acumulación de grandes cantidades de basura doméstica en el arroyo Las Víboras, uno de los afluentes más importantes de la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con los habitantes, diariamente se observan camionetas y automóviles que llegan hasta la orilla del cauce para arrojar desechos, entre los que destacan muebles viejos, restos de construcción y bolsas con desperdicios domésticos.

La situación se ha convertido en un foco de contaminación y de riesgo sanitario.

“Es exagerada la cantidad de basura que se acumula en este arroyo; lo hemos reportado varias veces porque no solo son desechos pequeños, hay sillones, colchones y escombro que obstruyen el cauce y generan malos olores”, señalaron vecinos de la zona.

Los colonos advirtieron que el problema se ha agravado con las recientes lluvias, ya que el arrastre de residuos podría afectar el flujo natural del agua, además de que representa un riesgo de inundaciones y de propagación de fauna nociva.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales y ambientales para implementar acciones de limpieza permanentes, colocar señalización que prohíba arrojar basura y aplicar sanciones contra quienes continúen utilizando el arroyo como tiradero clandestino.

