Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_8015_55d3fdc7ad
Coahuila

Nuevas inversiones detonarán más de 4,000 empleos en Parras

El anuncio de estas inversiones se suma a otros proyectos previstos para la región, entre ellos infraestructura logística y planes de promoción turística

  • 10
  • Febrero
    2026

La llegada de dos nuevas inversiones industriales a Parras de la Fuente generará más de 4 mil empleos formales, tras el inicio de operaciones de la empresa Daimay y el anuncio de expansión de Artistic Milliners, confirmaron autoridades estatales.

La planta de Daimay inició actividades este martes como parte de un proyecto que contempla tres instalaciones industriales y una inversión superior a 800 millones de pesos, con una proyección de 2 mil 500 empleos cuando opere a su máxima capacidad. De manera paralela, Artistic Milliners anunció una inversión adicional que permitirá la creación de más de mil 500 nuevas plazas laborales en el municipio.

Durante el anuncio, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que estas inversiones forman parte de una estrategia de atracción industrial que busca diversificar la economía local y fortalecer el empleo en municipios fuera de los grandes corredores metropolitanos.

IMG_8011.jpeg

Las autoridades estatales destacaron que Parras se consolida como un nuevo polo industrial dentro del estado, al combinar vocación turística con desarrollo manufacturero, lo que amplía las opciones de empleo para la población local y de municipios cercanos.

En el contexto estatal, Coahuila inició el año dentro del top tres nacional en generación de empleo formal, con más de 11 mil nuevos puestos registrados en enero, de acuerdo con cifras del IMSS, además de mantener uno de los mayores niveles de formalidad laboral del país.

El anuncio de estas inversiones se suma a otros proyectos previstos para la región, entre ellos infraestructura logística y planes de promoción turística para Parras de la Fuente, considerado un punto estratégico para el crecimiento económico del sur del estado.

Autoridades municipales señalaron que el impacto de estas empresas no solo se reflejará en el empleo directo, sino también en servicios, comercio y proveeduría local, lo que podría detonar una mayor actividad económica en el corto y mediano plazo. 

IMG_8017.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

correcaminazo_parras_35af97677a
Anuncia Coahuila edición 2026 del evento Correcaminazo
EH_UNA_FOTO_1_5b661c8b89
Pierde Coahuila 22 mil empleos formales en 2025
Whats_App_Image_2026_01_19_at_1_17_31_AM_f2fc80cd1a
Empleo formal cae en Coahuila durante 2025, reporta IMSS
publicidad

Últimas Noticias

petroleo_cuba_eua_b4b635e512
Escasez de combustible ahonda la crisis en Cuba
Whats_App_Image_2026_02_10_at_5_32_08_PM_7b43fd6b06
Tamaulipas garantiza suministro de agua para consumo humano
Whats_App_Image_2026_02_11_at_1_40_32_AM_573d2222ac
'Sindicato no fue excluido de subasta de AHMSA': Ismael Leija
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×