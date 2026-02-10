Nuevas inversiones detonarán más de 4,000 empleos en Parras

La llegada de dos nuevas inversiones industriales a Parras de la Fuente generará más de 4 mil empleos formales, tras el inicio de operaciones de la empresa Daimay y el anuncio de expansión de Artistic Milliners, confirmaron autoridades estatales.

La planta de Daimay inició actividades este martes como parte de un proyecto que contempla tres instalaciones industriales y una inversión superior a 800 millones de pesos, con una proyección de 2 mil 500 empleos cuando opere a su máxima capacidad. De manera paralela, Artistic Milliners anunció una inversión adicional que permitirá la creación de más de mil 500 nuevas plazas laborales en el municipio.

Durante el anuncio, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que estas inversiones forman parte de una estrategia de atracción industrial que busca diversificar la economía local y fortalecer el empleo en municipios fuera de los grandes corredores metropolitanos.

Las autoridades estatales destacaron que Parras se consolida como un nuevo polo industrial dentro del estado, al combinar vocación turística con desarrollo manufacturero, lo que amplía las opciones de empleo para la población local y de municipios cercanos.

En el contexto estatal, Coahuila inició el año dentro del top tres nacional en generación de empleo formal, con más de 11 mil nuevos puestos registrados en enero, de acuerdo con cifras del IMSS, además de mantener uno de los mayores niveles de formalidad laboral del país.

El anuncio de estas inversiones se suma a otros proyectos previstos para la región, entre ellos infraestructura logística y planes de promoción turística para Parras de la Fuente, considerado un punto estratégico para el crecimiento económico del sur del estado.

Autoridades municipales señalaron que el impacto de estas empresas no solo se reflejará en el empleo directo, sino también en servicios, comercio y proveeduría local, lo que podría detonar una mayor actividad económica en el corto y mediano plazo.





Comentarios