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Coahuila

Más de 10 mil asistentes convierten juego en apoyo social

El “Juego con Causa 2026” en Saltillo recaudó fondos para aparatos ortopédicos y una prótesis destinada a población vulnerable

  • 07
  • Abril
    2026

Una asistencia superior a las 10 mil personas transformó un partido de béisbol en un mecanismo de apoyo social en Saltillo, donde lo recaudado será destinado a la adquisición de aparatos ortopédicos para población vulnerable de Ramos Arizpe.

El llamado “Juego con Causa 2026”, disputado en el estadio Francisco I. Madero entre los Saraperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey, logró canalizar recursos que serán utilizados en la compra de sillas de ruedas, muletas, andadores y auxiliares auditivos.

Además, parte de lo recaudado será destinado a una prótesis para un beneficiario específico, lo que refleja el impacto directo del evento en casos concretos.

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El encuentro no solo concentró a miles de asistentes, sino que evidenció la capacidad de este tipo de actividades para movilizar apoyo ciudadano a través del deporte, en un contexto donde las necesidades de asistencia social siguen siendo una constante en la región.

Durante la jornada, se realizó el lanzamiento de la primera bola como acto simbólico de arranque, en un evento que reunió a autoridades municipales, representantes del sector deportivo y figuras del béisbol.

La respuesta del público marcó una de las mayores convocatorias recientes en eventos con causa en la región sureste de Coahuila, consolidando este formato como una vía efectiva para generar recursos y visibilizar necesidades sociales.

Este tipo de iniciativas buscan fortalecer la participación ciudadana más allá del entretenimiento, al vincular actividades deportivas con apoyos tangibles para sectores vulnerables.


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