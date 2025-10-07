Cerrar X
Coahuila

Medicina laboral impulsa productividad en Coahuila

La medicina del trabajo mejora salud y productividad en empresas coahuilenses, reduciendo accidentes y ausentismo laboral

  • 07
  • Octubre
    2025

La medicina del trabajo se ha convertido en un eje clave para la productividad de las empresas en Coahuila, al prevenir enfermedades y accidentes laborales, así como reducir el ausentismo entre trabajadores, informó el doctor Luis Armando Alonso Martínez, coordinador de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.

El especialista explicó que esta área médica tiene como propósito proteger el bienestar físico, mental y social de los empleados, mediante la detección oportuna de riesgos y el seguimiento de casos vinculados con accidentes o enfermedades laborales.

“Las acciones que realizamos son esenciales para que los trabajadores accedan a las prestaciones que por ley les corresponden, desde la dictaminación de un accidente laboral hasta la emisión de certificados de discapacidad o invalidez”, señaló Alonso Martínez.

De acuerdo con el IMSS Coahuila, actualmente se cuenta con 61 especialistas en medicina del trabajo y 25 ingenieros de seguridad distribuidos en las zonas médicas de Saltillo, Torreón, Monclova, Nueva Rosita, Ciudad Acuña y Piedras Negras, quienes ofrecen asesorías y evaluaciones a empresas para reducir riesgos y mejorar las condiciones laborales.

Entre los programas que se fortalecen a través de esta labor destacan la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) y el Programa Nacional de Vigilancia Toxicológica (PRONAVT), enfocados en promover la prevención y el control de factores de riesgo en los centros de trabajo.

El doctor Alonso Martínez destacó que la medicina del trabajo también impulsa la reincorporación laboral de personas con alguna limitación física o médica, además de fomentar la cultura de prevención dentro de las empresas mediante análisis sobre las condiciones de salud de su personal.

“Identificar los factores de riesgo específicos en cada área y conocer el estado de salud de la población trabajadora permite generar estrategias más efectivas para cuidar su bienestar y, al mismo tiempo, mantener la productividad”, puntualizó el médico.


