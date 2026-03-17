Atienden incendio en Manhattan durante 'Desfile de San Patricio'

Un fuerte incendio suscitado en edificio de Manhattan provocó la intensa movilización de cuerpos de rescate este martes, en el marco del desfile del Día de San Patricio en Nueva York.

เกิดเหตุเพลิงไหม้บนดาดฟ้าที่ 6 East 43rd St ในย่านมิดทาวน์แมนฮัตตัน นิวยอร์ก สหรัฐฯ



หน่วยดับเพลิงนิวยอร์ก (FDNY) ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบปรับอากาศ/ทำความเย็นบนดาดฟ้าของอาคารเมื่อเวลาประมาณ 9:45 น. มีควันดำหนาทึบพวยพุ่งออกมา ฝูงชนยืนดูอยู่หลังเทปใกล้กับถนนเมดิสัน… pic.twitter.com/OweQBWGBLx — pone poyepoloye (@motorwars) March 17, 2026

Imágenes en redes sociales muestran cómo las columnas de humo espeso se elevan por el cielo de la "Gran Manzana".

Numerous firefighters are on the scene to a large rooftop fire with heavy black smoke that can be seen throughout the city #Manhattan #NewYork pic.twitter.com/hee8teDZqY — Cryptọ Wọọɗyz (@CryptoWoodyz) March 17, 2026

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que el siniestro se originó en la azotea de un edificio ubicado en East 43rd Street.

"Se esperan retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la calle 43 y la Avenida Madison, en Manhattan. Usar rutas alternativas", publicaron los servicios de emergencia de Nueva York.

Se trata de un edificio de oficinas construido hace 57 años que está en proceso de transformación hacia pisos residenciales, por lo que la mayoría de la estructura está desocupada.

Decenas de cuerpos de rescate continúan en el lugar en un intento de controlar el fuego. Las personas que se encontraban dentro del edificio y aledaños fueron desalojadas, hasta el momento.

Autoridades instaron a la ciudadanía que evite el área, además de seguir las indicaciones proporcionadas por el personal especializado.

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