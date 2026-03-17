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Internacional

Atienden incendio en Manhattan durante 'Desfile de San Patricio'

Bomberos de Nueva York indicó que el siniestro se originó en la azotea de un edificio, cuyas columnas de humo se volvieron visibles desde varios kilómetros

  • 17
  • Marzo
    2026

Un fuerte incendio suscitado en edificio de Manhattan provocó la intensa movilización de cuerpos de rescate este martes, en el marco del desfile del Día de San Patricio en Nueva York.

Imágenes en redes sociales muestran cómo las columnas de humo espeso se elevan por el cielo de la "Gran Manzana".

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que el siniestro se originó en la azotea de un edificio ubicado en East 43rd Street.

"Se esperan retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la calle 43 y la Avenida Madison, en Manhattan. Usar rutas alternativas", publicaron los servicios de emergencia de Nueva York.

Se trata de un edificio de oficinas construido hace 57 años que está en proceso de transformación hacia pisos residenciales, por lo que la mayoría de la estructura está desocupada.

Decenas de cuerpos de rescate continúan en el lugar en un intento de controlar el fuego. Las personas que se encontraban dentro del edificio y aledaños fueron desalojadas, hasta el momento.

Autoridades instaron a la ciudadanía que evite el área, además de seguir las indicaciones proporcionadas por el personal especializado.

 

- Información en proceso -


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