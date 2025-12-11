Miguel Riquelme: 'aranceles del 50% bajarían competitividad'

Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República votaron en abstención el dictamen de propuesta para imponer aranceles del 50 por ciento a insumos importados de países con los que, si bien México no tiene tratados comerciales, mantiene una fuerte actividad económica y esencial para el desarrollo, como la industria automotriz y electrónica, según el senador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El senador expresó que hay coincidencia respecto a la necesidad de fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia exterior. “Pero debemos hacerlo con inteligencia, con pasos firmes y responsables. Si queremos ser autosuficientes, primero tenemos que ser estratégicos, ya que imponer aranceles sin transición, sin acompañamiento productivo ni incentivos reales a la sustitución de importaciones, solo encarecería la manufactura mexicana”.

El senador coahuilense, a nombre de las y los senadores priistas, hizo un llamado desde la tribuna a la mesura, a la inteligencia económica y a la visión de largo plazo, ya que la citada propuesta del partido oficial requiere un mayor análisis al interior del órgano legislativo, pues prácticamente se está legislando “al vapor y pasando por alto el proceso parlamentario, lo que ya se está haciendo costumbre”.

“También vemos con preocupación que esta minuta tiene un claro sesgo recaudatorio; aunque se nos ha dicho que no se crearán nuevos impuestos, en la práctica estos aranceles generalizados se traducen en un impuesto indirecto al consumo y a la producción. El Gobierno estima ingresos adicionales sin haber presentado con claridad un estudio integral sobre los costos que esto tendrá para las familias, la industria y el país. Es paradójico que una administración que prometió no incrementar impuestos hoy recurra a los aranceles como válvula fiscal para cerrar su déficit, trasladando la carga al ciudadano común, a la pequeña empresa, al fabricante que depende de insumos importados y al consumidor que ya enfrenta un entorno económico complejo”.

Hizo referencia a que durante décadas, México ha sido un puente entre continentes, culturas y economías. “Hemos mirado hacia fuera sin perder nuestra identidad; durante los gobiernos del PRI, abrimos mercados, no por capricho, sino por vocación, porque entendimos que nuestra competitividad no depende de cerrar fronteras, sino de construir cadenas de valor, atraer inversión, exportar talento y posicionar productos mexicanos en todos los rincones del planeta”.

Ciertamente, añadió, hay sectores nacionales que deben cuidarse y apoyarse, como a las MIPYMES, frente a abusos y desequilibrios; no obstante, proteger no es lo mismo que encerrarse.

“Si subimos muros sin una estrategia industrial sólida, no solo frenamos lo que importamos, también apagamos lo que podríamos producir, vender y generar en empleos. No podemos darnos el lujo de volver a un proteccionismo que ya vivimos en el siglo pasado, y que nos dejó inflación, escasez y rezago tecnológico. Por eso, al debatir una reforma que eleva aranceles hasta en un 50% en más de mil fracciones, debemos preguntarnos con seriedad”, finalizó.

