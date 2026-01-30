Podcast
Coahuila

Municipios omiten enviar información sobre guarderías

La solicitud se enfocó en la revisión de instalaciones durante el frío, especialmente lo relacionado con manejo de gas en calentadores y redes eléctricas

  • 30
  • Enero
    2026

El diputado Jorge Arturo Valdés Flores informó que, tras presentar un exhorto a los 38 municipios del estado para conocer el estado de la seguridad en guarderías infantiles, no ha recibido respuesta de las áreas de Protección Civil municipal.

El legislador explicó que el punto de acuerdo fue aprobado hace casi 15 días y tenía como objetivo obtener reportes sobre las condiciones de seguridad en estos centros de atención infantil en toda la entidad.

¿Qué solicitaba el exhorto a municipios sobre guarderías?

“Tristemente al día de hoy, después de casi 15 días que se aprobó ese punto de acuerdo, exhortando a los municipios a que nos informaran del estado de las guarderías y la seguridad de las mismas, no hemos tenido respuesta de ninguno de los 38 municipios”.

El exhorto pedía a las autoridades municipales entregar información actualizada sobre condiciones de seguridad en guarderías y el resultado de revisiones preventivas.

Revisiones buscaban prevenir riesgos en temporada de frío

De acuerdo con el diputado, la solicitud se enfocó en la revisión de instalaciones durante la temporada de frío, especialmente en lo relacionado con manejo de gas en calentadores y redes eléctricas, para reducir riesgos de contingencias.

Indicó que espera que los reportes oficiales de los municipios lleguen antes de que concluyan los frentes fríos, a fin de contar con un panorama sobre las medidas de prevención aplicadas en guarderías.


