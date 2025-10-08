Museo del Desierto lanzará campaña nacional para atraer turism
El Museo del Desierto (MUDE) se prepara para lanzar una ambiciosa campaña de promoción turística con motivo del Mundial de Futbol 2026 y la próxima llegada del vuelo comercial de Viva Aerobús que conectará a Saltillo con la Ciudad de México.
De acuerdo con Arturo González González, director del recinto, la iniciativa buscará posicionar a Saltillo como la capital mexicana de los dinosaurios, aprovechando el interés internacional que generará el evento deportivo y el aumento de conectividad aérea.
El plan contempla la instalación de exhibiciones y material visual en los aeropuertos de la Ciudad de México y Saltillo, con el objetivo de que los visitantes nacionales y extranjeros asocien a Coahuila con su riqueza paleontológica.
La campaña llevará como eje el concepto de un “puente de dinosaurios” entre ambas ciudades, que invitará a los viajeros a conocer los fósiles, descubrimientos y espacios naturales que distinguen al estado.
González explicó que el Museo del Desierto continúa creciendo en número de visitantes, investigación científica y programas de conservación.
En la última década, el recinto ha recibido alrededor de 300 ejemplares de osos para su estudio y preservación, reflejo del compromiso del museo con la protección de la vida silvestre y la educación ambiental.
El proyecto de promoción coincidirá con un incremento esperado en la movilidad aérea hacia el norte del país, especialmente durante el año del Mundial, cuando Saltillo y Coahuila buscan aprovechar su cercanía con las sedes del torneo para atraer a más turistas.
Con esta campaña, el Museo del Desierto reforzará su papel como uno de los principales referentes culturales y científicos de México, un espacio donde la historia natural del país se conecta con la identidad coahuilense y con la visión de futuro de una ciudad que, apuesta por la ciencia, el turismo y la sustentabilidad.
