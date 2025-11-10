Cerrar X
Coahuila

Obispo Emérito sufre nueva caída en el Centro de Saltillo

La comunidad local expresó su tristeza al verlo nuevamente caminar sin compañía, recordando su avanzada edad y los riesgos que enfrenta

  • 10
  • Noviembre
    2025

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, volvió a sufrir un accidente mientras caminaba por las calles del primer cuadro de la ciudad. El incidente ocurrió en la calle Ramos Arizpe, cerca de la esquina con Hidalgo, cuando el religioso perdió el equilibrio debido a las irregularidades de la banqueta y cayó al suelo.

De acuerdo con testigos, el obispo se golpeó la frente y una mano, además de presentar raspaduras en el rostro. La patilla de sus lentes se incrustó en su nariz, provocándole una herida que requirió atención médica. Comerciantes y vecinos acudieron rápidamente a auxiliarlo, preocupados por su estado de salud.

La comunidad local expresó su tristeza al verlo nuevamente caminar sin compañía, recordando su avanzada edad y los riesgos que enfrenta. “No debería andar solo”, comentaron algunos vecinos, quienes también aprovecharon para señalar el mal estado de las banquetas en la zona centro, donde los accidentes son frecuentes.


