Coahuila

'Ola Verde' da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe

Este proyecto generó empleos para decenas de mujeres, quienes a su vez, daban mantenimiento y cuidado a los espacios públicos

  • 04
  • Septiembre
    2025

Con el programa social Ola Verde, el municipio de Ramos Arizpe ha generado una fuente de empleo para 60 mujeres, al mismo tiempo que impulsa el mantenimiento y limpieza de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, este esquema permite que madres de familia y mujeres solteras trabajen en jornadas matutinas de lunes a viernes, recibiendo un apoyo económico semanal, lo que contribuye a su bienestar económico y a la mejora de la imagen urbana.

En los últimos días, las brigadas de Ola Verde realizaron trabajos de limpieza en las plazas Tenerías y La Ciénega, además de iniciar labores en la Plaza de la Libertad.

dac10a82-7276-4de3-8519-de5b63cbf223.jpg

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para mantener en condiciones dignas áreas comunes, camellones y espacios verdes.

El edil subrayó que este tipo de programas representan un doble beneficio: por un lado, generan oportunidades de ingreso para las mujeres; y por otro, contribuyen a la calidad de vida de las familias al contar con espacios públicos limpios y funcionales.

fc8eeb19-acff-4f79-8208-66e533fba35a.jpg

Con Ola Verde, el Ayuntamiento busca fortalecer la participación comunitaria y avanzar en objetivos de equidad de género y desarrollo social, consolidando a Ramos Arizpe como una ciudad con orden y mejor calidad de vida.


