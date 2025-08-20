Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c2453ad349
Coahuila

PAN de Coahuila se ampara la contra Ley Espía 

La líder estatal del PAN, Elisa Maldonado, presentó un amparo contra la “Ley Espía” de Morena por violar la protección de datos personales

  • 20
  • Agosto
    2025

Este miércoles la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Elisa Maldonado, presentó un amparo en el Poder Judicial, en contra de la denominada “Ley Espía”que impulsa Morena, al considerar esta ley una violacióna la ley de los datos personales.

Acompañada de militancia y del diputado local, Gerardo Aguado, Maldonado explicó que la aprobación en “fast track” de una serie de iniciativas, que actualmente ya son ley, vulneran el derecho a la privacidad, propias de un régimen totalitario y autoritario.

La dirigente panista menciono que dentro de los datos personales a los que el Gobierno tendrá acceso se encuentran: la localización en tiempo real, los datos emanados de las comunicaciones, datos biométricos, datos bancarios y fiscales, historial clínico y, en general, toda información personal que obre en cualquier registro ya sea público o privado, sin la necesidad de otorgar un consentimiento y sin control judicial.

Finalmente la dirigente estatal recalcó que cualquier persona mayor de edad podrá usar uso del formato de amparo universal el cual pueden descargar en las páginas oficiales de Acción Nacional.

Algunos puntos presentados en el amparo son:

• Se obliga a todas y todos los mexicanos a entregar sus datos biométricos para una 
nueva CURP.

•Se obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a generar un registro de usuarios de servicios de telefonía, y, en caso de que los usuarios no estén registrados, se les cancelará la línea.

• Se obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a entregar en tiempo real al Gobierno la información de geolocalización, llamadas entrantes/salientes y domicilios de sus usuarios.

•Se otorga al Gobierno acceso completo e irrestricto a cualquier dato personal, sin necesidad de autorización de su titular y sin control judicial.

•Se facultaa la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, a investigar y realizar labores de inteligencia, obtener información y compartirla con el Centro Nacional de Inteligencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25231665330230_1b38c45ff7
Chávez Jr promueve juicio de amparo por privación de libertad
Identifican_un_minero_mas_de_Pasta_de_Conchos_9cd0e7ce69
Identifican un minero mas de Pasta de Conchos
Whats_App_Image_2025_08_06_at_9_17_43_PM_f6e2471958
Pasa regidor del PAN a Movimiento Ciudadano en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_3_17_43_PM_2670a9f106
Presumirá Samuel en Guadalajara obras para Mundial 
EH_UNA_FOTO_e088e16288
Obligan a municipios a publicar fichas de búsqueda en Tamaulipas
Whats_App_Image_2025_08_21_at_2_34_20_PM_1a6e25f096
UT Norte hará graduación gratuita para 383 ingenieros
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×