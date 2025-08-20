PAN de Coahuila se ampara la contra Ley Espía 

Este miércoles la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Elisa Maldonado, presentó un amparo en el Poder Judicial, en contra de la denominada “Ley Espía”que impulsa Morena, al considerar esta ley una violacióna la ley de los datos personales.

Acompañada de militancia y del diputado local, Gerardo Aguado, Maldonado explicó que la aprobación en “fast track” de una serie de iniciativas, que actualmente ya son ley, vulneran el derecho a la privacidad, propias de un régimen totalitario y autoritario.

La dirigente panista menciono que dentro de los datos personales a los que el Gobierno tendrá acceso se encuentran: la localización en tiempo real, los datos emanados de las comunicaciones, datos biométricos, datos bancarios y fiscales, historial clínico y, en general, toda información personal que obre en cualquier registro ya sea público o privado, sin la necesidad de otorgar un consentimiento y sin control judicial.

Finalmente la dirigente estatal recalcó que cualquier persona mayor de edad podrá usar uso del formato de amparo universal el cual pueden descargar en las páginas oficiales de Acción Nacional.

Algunos puntos presentados en el amparo son:

• Se obliga a todas y todos los mexicanos a entregar sus datos biométricos para una

nueva CURP.

•Se obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a generar un registro de usuarios de servicios de telefonía, y, en caso de que los usuarios no estén registrados, se les cancelará la línea.

• Se obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a entregar en tiempo real al Gobierno la información de geolocalización, llamadas entrantes/salientes y domicilios de sus usuarios.

•Se otorga al Gobierno acceso completo e irrestricto a cualquier dato personal, sin necesidad de autorización de su titular y sin control judicial.

•Se facultaa la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, a investigar y realizar labores de inteligencia, obtener información y compartirla con el Centro Nacional de Inteligencia.

