Niega Attolini comentar sobre la foto con el alcalde de Tequila

En medio de la controversia, el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, ha optado por el silencio tras la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Diego N, el alcalde de Tequila, quien enfrenta acusaciones de extorsión y supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La imagen ha generado un intenso debate en la opinión pública, especialmente considerando que Diego N fue detenido en un operativo especial por fuerzas federales. Al ser cuestionado sobre la relación que mantiene con el edil, Attolini Murra se limitó a declarar: “Sin comentarios, no tengo ningún comentario al respecto”.

Este incidente no es aislado, ya que el alcalde también ha estado en el centro de varias polémicas, incluyendo denuncias por acoso, apología del crimen y corrupción.

