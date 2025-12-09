Penales coahuilenses operan con sobrepoblación de reos

Coahuila, pese a ser reconocido por ser uno de los estados más seguros del país y con menor incidencia delictiva, enfrenta un serio problema al interior de sus centros penitenciarios: la falta de espacio para alojar a las personas privadas de la libertad.

Aunque el estado cuenta con siete reclusorios con capacidad para 3,915 personas, actualmente albergan a 5,847 internos, lo que representa una sobrepoblación de 1,932 personas, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

Este desbordamiento coloca a Coahuila en el décimo lugar nacional en sobrepoblación carcelaria. La situación no es exclusiva de la entidad, pues a nivel nacional se registra un exceso de más de 28,000 internos respecto a la capacidad instalada en los 276 penales del país.

En Coahuila, la presión se concentra principalmente en los penales varoniles de Torreón, Piedras Negras y Saltillo, cuyos niveles de saturación superan ampliamente sus capacidades. Los centros femeniles de Saltillo, Piedras Negras y San Pedro también presentan sobrecupo.

El único penal con espacios disponibles es el varonil de Monclova, inaugurado en diciembre de 2023, que ha permitido redistribuir a más de 800 internos trasladados desde Saltillo y Piedras Negras. Además, alrededor de 50 personas han sido enviadas a centros federales por requerir medidas especiales de seguridad.

El director de Prevención y Reinserción Social, Fernando Robledo, señaló que el crecimiento de la población penitenciaria es una tendencia nacional vinculada a un mayor trabajo de investigación e inteligencia de las corporaciones de seguridad, lo que ha incrementado la puesta a disposición de detenidos por delitos de alto impacto.

Robledo destacó que Coahuila acumula diez años sin motines o riñas graves, logro que atribuye al fortalecimiento de los programas de reinserción, especialmente en educación y capacitación laboral. Las mujeres privadas de la libertad tienen acceso a 19 licenciaturas y se espera ampliar la oferta educativa para los internos varones.

Asimismo, informó que desde diciembre de 2023 se han realizado más de 2,300 operativos penitenciarios, además de 200 intervenciones coordinadas con fuerzas federales y estatales, un modelo que asegura es único en el país.

Sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contradice la visión oficial. Coahuila obtuvo una calificación promedio de 5.86, con señalamientos por deficiencias en salud, higiene, servicios básicos, clasificación de internos, prevención de incidentes y falta de actividades educativas y deportivas.

Pese a ello, Robledo sostiene que en Coahuila “no existe hacinamiento grave” y que las condiciones de vida no se han visto comprometidas. Añadió que recientemente se instaló la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y se abrió una nueva academia de la Policía Penitenciaria para fortalecer la capacidad institucional.

Las autoridades estatales aseguran que las prioridades del sistema penitenciario seguirán siendo el mantenimiento de los estándares de seguridad, los operativos aleatorios y el impulso a los beneficios preliberacionales, con el objetivo de brindar estabilidad a los internos y sus familias.

Comentarios