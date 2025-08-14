Pide diputada personal para Consultorio de Atención Familiar

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a que contemple la contratación de personal suficiente para garantizar una atención adecuada y oportuna a los derechohabientes del Consultorio de Atención Familiar de Ramos Arizpe.

“Nosotros, desde esta tribuna, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y exigir soluciones concretas que respondan a las necesidades de nuestra gente”, enfatizó.

De acuerdo con la diputada, el Consultorio de Atención Familiar del ISSSTE en dicha localidad constituye un recurso fundamental para brindar servicios médicos básicos y de seguimiento a una población creciente.

“Hemos sido testigos de la insuficiencia de personal médico y administrativo, lo que se traduce en largos tiempos de espera, atención limitada y una afectación directa a la salud de los derechohabientes”, mencionó Edna Ileana.

Por un lado, se incrementa la carga laboral de los profesionales médicos y administrativos existentes, lo que puede derivar en desgaste físico y emocional.

Además, los usuarios enfrentan demoras que, en casos de enfermedades crónicas o emergencias, pueden tener consecuencias graves.

