Nuevo León

Destaca Samuel labor de cónsules en inversión extranjera en NL

El gobernador destacó que las gestiones del Cuerpo Consular han sido clave para impulsar inversiones y fortalecer el liderazgo económico de Nuevo León

  • 08
  • Diciembre
    2025

El gobernador Samuel García Sepúlveda reiteró la disposición de su administración para unir esfuerzos con el Cuerpo Consular del Estado, con el objetivo de reforzar el liderazgo de Nuevo León en diversos ámbitos.

Destacó que su labor ha sido fundamental para facilitar las relaciones de Nuevo León con otras naciones, lo que se ha traducido en convenios importantes en beneficio de la población neoleonesa.

“El primer mensaje es de agradecimiento porque estos cuatro años de gobierno su labor ha sido clave en las inversiones que han llegado a Nuevo León”, aseveró.

García Sepúlveda recordó que, ante la eliminación de programas federales como Pro-México, el estado se vio obligado a buscar inversiones directamente en el extranjero, labor en la que el Cuerpo Consular fue un pilar esencial.

“Cuando llegamos al gobierno, estos programas se eliminaron y nos obligaron como estado a ir a buscar inversiones al mundo y, la verdad sea dicha, este récord de inversión extranjera en parte es gracias a ustedes”, reconoció el mandatario.

Durante la Posada Navideña del Cuerpo Consular, celebrada en el Club Industrial, el mandatario estatal agradeció las cruciales gestiones de los cónsules, donde enfatizó el impacto directo de los diplomáticos en el crecimiento económico de la entidad.

El convivio contó con la presencia de funcionarios estatales y miembros clave del cuerpo diplomático como Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno; Betsabé Rocha, Secretaria de Economía; Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo; Andrés Engels Erras, Presidente del Cuerpo Consular de Nuevo León; Fidel Gracida Gorena, Vicepresidente del organismo; y la Cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop.

El evento fue amenizado por una gala operística a cargo de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM), ofreciendo un toque cultural a la celebración.


