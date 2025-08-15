Cerrar X
Coahuila

Piden Módulos fijos del INE en Cinco Manantiales y Carbonífera

El Congreso del Estado aprobó un punto para exhortar al INE a que considere la instalación de módulos fijos de en Cinco Manantiales y Carbonífera de Coahuila

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez para exhortar respetuosamente al Instituto Nacional Electoral (INE) a que, con base en criterios de cobertura y equidad territorial, considere la instalación de módulos fijos de atención ciudadana en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera de Coahuila.

La propuesta busca que en dichos módulos se expida de manera permanente la credencial para votar, con el fin de evitar traslados a otras ciudades y garantizar el ejercicio oportuno de los derechos político-electorales.

Velázquez Vázquez señaló que actualmente los habitantes de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión, Zaragoza, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez deben recorrer largas distancias para realizar trámites como la inscripción al padrón electoral, reposición o actualización de credencial, o corrección de datos.

Estos desplazamientos, dijo, representan un reto adicional para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y pobladores de comunidades rurales con recursos limitados, lo que podría inhibir la participación ciudadana y el ejercicio del voto.

Según datos del propio INE, en Coahuila existen 11 módulos fijos, cuya ubicación obedece a criterios poblacionales y logísticos.

Sin embargo, esta distribución no cubre de manera equitativa todas las regiones del estado.

Aunque el organismo implementa módulos móviles y temporales, el legislador consideró que estos resultan insuficientes para atender la demanda constante y creciente de la población.


