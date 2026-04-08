Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_08_at_5_24_39_PM_1_0c0ba22bc7
Coahuila

Plantean transporte público gratuito en Torreón

El gobernador Manolo Jiménez adelantó que existe una propuesta para implementar rutas sin costo en sectores específicos de Torreón

  • 08
  • Abril
    2026

El modelo de transporte gratuito que ya opera en Saltillo y Ramos Arizpe podría replicarse en Torreón como parte de un plan de modernización del sistema de movilidad en la región Laguna.

El gobernador Manolo Jiménez adelantó que existe una propuesta para implementar rutas sin costo en sectores específicos de Torreón, enfocadas principalmente en atender necesidades sociales y mejorar la cobertura del servicio.

Explicó que este esquema no busca sustituir todo el sistema de transporte público, sino integrarse como un programa complementario dentro de la estrategia de modernización, tal como ya se ha aplicado en otros municipios del estado.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 5.24.39 PM.jpeg

Detalló que actualmente se mantiene coordinación con el gobierno municipal de Torreón para analizar el proyecto y definir su viabilidad, ya que la operación del transporte corresponde a los ayuntamientos, mientras que el Estado participa en la planeación, organización y financiamiento.

El mandatario destacó que este tipo de rutas han dado resultados positivos en Saltillo y Ramos Arizpe, al ofrecer traslados gratuitos en circuitos específicos, principalmente para estudiantes, lo que reduce costos para las familias y mejora la movilidad urbana.

Transporte Saltillo

Añadió que se trata de un programa social que requiere inversión importante, pero que ha demostrado ser funcional al garantizar recorridos eficientes, con unidades en buenas condiciones y frecuencias establecidas.

Indicó que en los próximos días se sostendrán reuniones para revisar cómo integrar este modelo al sistema de transporte de Torreón, en paralelo con los proyectos municipales de modernización.

El objetivo, señaló, es construir un esquema mixto que permita mejorar el servicio, ampliar la cobertura y ofrecer alternativas de movilidad accesibles para la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1934_e32e5e1e45
Saltillo lanza ruta RS-714 para mejorar movilidad urbana
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_19_a59b7f051b
Prevén incrementar la plantilla laboral de Tránsito en Altamira
Jesus_Elizondo_0c4a5a7834
Pide Jesús Elizondo garantizar paradas de camiones dignas
publicidad

Últimas Noticias

comapa_reynosa_f4555ce3eb
Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
INFO_7_DOS_FOTOS_ef37e70322
Choca microbús en Ciudad Victoria; hay 15 lesionados
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×