Plantean transporte público gratuito en Torreón

El modelo de transporte gratuito que ya opera en Saltillo y Ramos Arizpe podría replicarse en Torreón como parte de un plan de modernización del sistema de movilidad en la región Laguna.

El gobernador Manolo Jiménez adelantó que existe una propuesta para implementar rutas sin costo en sectores específicos de Torreón, enfocadas principalmente en atender necesidades sociales y mejorar la cobertura del servicio.

Explicó que este esquema no busca sustituir todo el sistema de transporte público, sino integrarse como un programa complementario dentro de la estrategia de modernización, tal como ya se ha aplicado en otros municipios del estado.

Detalló que actualmente se mantiene coordinación con el gobierno municipal de Torreón para analizar el proyecto y definir su viabilidad, ya que la operación del transporte corresponde a los ayuntamientos, mientras que el Estado participa en la planeación, organización y financiamiento.

El mandatario destacó que este tipo de rutas han dado resultados positivos en Saltillo y Ramos Arizpe, al ofrecer traslados gratuitos en circuitos específicos, principalmente para estudiantes, lo que reduce costos para las familias y mejora la movilidad urbana.

Añadió que se trata de un programa social que requiere inversión importante, pero que ha demostrado ser funcional al garantizar recorridos eficientes, con unidades en buenas condiciones y frecuencias establecidas.

Indicó que en los próximos días se sostendrán reuniones para revisar cómo integrar este modelo al sistema de transporte de Torreón, en paralelo con los proyectos municipales de modernización.

El objetivo, señaló, es construir un esquema mixto que permita mejorar el servicio, ampliar la cobertura y ofrecer alternativas de movilidad accesibles para la población.

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