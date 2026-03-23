Prevén afectaciones por obra de tren en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que tras una serie de reuniones sostenidas durante el fin de semana con la empresa responsable del proyecto ferroviario, se cuenta ya con un panorama más claro sobre el desarrollo del tren de pasajeros en la ciudad.

El edil recordó que desde el pasado viernes había adelantado algunos puntos, pero señaló que ahora existen mayores detalles técnicos y operativos derivados del diálogo con el consorcio encabezado por Grupo Carso.

El munícipe advirtió que la construcción de esta obra implicará complicaciones en la movilidad urbana, así como posibles afectaciones en viviendas cercanas al trazo, por lo que subrayó la importancia de mantener una coordinación constante entre autoridades y la empresa para reducir el impacto en la población.

En ese sentido, indicó que uno de los temas prioritarios es evitar la disminución de los cruces ferroviarios, ya que actualmente existen más de 20 puntos de paso en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, dio a conocer que ya se encuentra en funcionamiento una mesa social que permitirá atender inquietudes y planteamientos de la ciudadanía conforme avance el proyecto.

Aseguró que su administración dará seguimiento puntual a las obras y mantendrá comunicación abierta con los habitantes, con el objetivo de que el desarrollo del tren se lleve a cabo de la manera más ordenada posible y con las menores afectaciones para las y los saltillenses.





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