México entre ‘los menos castigados’ por aranceles de EUA

A pesar de la política comercial agresiva que ha impulsado Estados Unidos, México se coloca como uno de los países “menos castigados” con el cobro de dichas tarifas.

Y si bien se aplican aranceles directos a sectores como el aluminio, el acero, el cobre e incluso a las importaciones de tomate, en promedio, el país reporta una de las tasas promedio más bajas.

Un análisis revela que el arancel cobrado por Estados Unidos a México promedia en 4.36%, siendo el octavo más bajo de una lista de más de 35 países, y que son considerados entre los principales proveedores de bienes a ese país.

El primer lugar lo ocupa Camboya, con una tasa de 29.48%; le sigue China con 29.15%; en tercero, Indonesia con 20.90%; el cuarto, India con 18.94%; y en el quinto sitio, Turquía, a quien se le cobra un arancel promedio de 17.45 por ciento.

Junto a México, otras de las economías que reportan las tasas más bajas, de acuerdo con el USA Trade, Federal Register, son Irlanda con 2.17%, Arabia Saudita con 2.19%, Singapur con 2.80%, Colombia con 2.81%, Tailandia con 3.06%, Canadá con 3.12% y Chile con una tarifa promedio de 3.72 por ciento.

A eso se suma que, en días recientes, analistas señalaron que, tras el revés a las tarifas recíprocas y con el aumento a los aranceles globales anunciados el fin de semana, México también se ve poco afectado.

“El impacto económico sobre México de quitar los aranceles del 25% apoyados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) será bajo, pues más del 80% de los bienes ya estaban exentos de ese arancel por cumplir con el T-MEC".

"Con la eliminación de los aranceles IEEPA, China bajará varias posiciones en el arancel promedio, lo que le dará ventaja respecto a los países que tienen aranceles sectoriales”, explicó en un análisis Grupo Financiero Base.

Este lunes, El Horizonte publicó que, a pesar de los ajustes en el cobro de aranceles, México es uno de los menos afectados al ampararse bajo lo estipulado en el T-MEC, tratado que es usado como un “escudo” y que sirve para dar cumplimiento a reglas de origen en donde los tres países que lo integran (México, Estados Unidos y Canadá) se vean beneficiados.

Sheinbaum destaca posición

Tras la resolución de la Corte estadounidense que echó abajo la imposición de aranceles de Donald Trump, y que también incluía lo que se instruyó a imponer a los países que enviaran petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es uno de los países que se posiciona con un menor nivel de aranceles al establecido originalmente por el presidente de Estados Unidos.

