Guerrero registra sismo de magnitud 4.7 grados Richter

Un sismo de magnitud preliminar 4.7 se registró la madrugada de este jueves en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), sin que hasta el momento se reporten daños o personas lesionadas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 05:25 horas, con epicentro localizado a 6 kilómetros al sureste del municipio de Tecpan, en la región de la Costa Grande. De acuerdo con datos oficiales, el temblor tuvo una profundidad aproximada de 38 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 6 km al SURESTE de TECPAN, GRO 19/03/26 05:25:59 Lat 17.17 Lon -100.60 Pf 38 km pic.twitter.com/w3VVcclzwE — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 19, 2026

Sismo fue perceptible de forma ligera

Reportes preliminares indican que el evento sísmico fue de intensidad moderada en zonas cercanas al epicentro, aunque en otras regiones apenas fue perceptible o pasó desapercibido para la población.

Algunos usuarios señalaron haber recibido notificaciones a través de aplicaciones de alerta sísmica en dispositivos móviles, sin que se activaran sistemas de alerta masiva debido a la magnitud del movimiento.

Autoridades de Protección Civil se mantienen en monitoreo permanente ante cualquier posible réplica o afectación derivada del sismo.

Sin reporte de daños hasta el momento

Hasta ahora, no se han dado a conocer afectaciones a infraestructura ni víctimas, aunque las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

El SSN recordó que la información sobre este tipo de eventos es preliminar y puede actualizarse conforme avancen los análisis técnicos.

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