canchas_mundial_social_2026_c32aedf2c9
Nacional

Modernizarán 4,208 canchas de fútbol rumbo al Mundial Social 2026

El titular de CONADE, Rommel Pacheco, anunció la intervención de 4,208 canchas de fútbol en el país como parte del Mundial Social 2026

  • 24
  • Febrero
    2026

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, anunció la modernización de 4,208 canchas de fútbol en todo el país como parte del programa denominado Mundial Social 2026, iniciativa enfocada en acercar el deporte a comunidades y jóvenes.

El proyecto forma parte de la Estrategia Integral de atención juvenil presentada por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca consolidar el deporte como una herramienta de prevención social y cohesión comunitaria.

Durante su participación en la conferencia matutina, Pacheco subrayó que la meta no es solo organizar eventos masivos, sino generar infraestructura que permanezca.

“Para que el deporte realmente transforme la vida de las personas no basta con convocar, hay que llegar al territorio”, afirmó.

El funcionario explicó que las obras se realizarán en coordinación con municipios, gobiernos estatales y dependencias federales, con el objetivo de impactar directamente a más de 4.5 millones de personas.

mundial-social-2026.jpg

Intervención nacional de canchas

El plan contempla construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios deportivos. De acuerdo con CONADE, ya se recibieron más de 1,450 solicitudes y comenzaron los levantamientos técnicos en distintas regiones.

“Una cancha no solo es pasto y porterías, es un punto de encuentro y un espacio de paz donde una niña o un niño puede cambiar su historia”, expresó Pacheco.

Mundial Social 2026: legado comunitario

Por otra parte, dicha estrategia busca que el fútbol y otras disciplinas dejen un legado más allá de competencias, fortaleciendo semilleros deportivos y programas locales.

“El deporte es un derecho y transforma vidas”, concluyó Pacheco al reiterar la invitación a jóvenes y familias a sumarse a este movimiento nacional.

 


Comentarios

