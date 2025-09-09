Cerrar X
6f641875_6f10_42cf_bf24_a5acc799131f_347142713f
Coahuila

Proyectan hasta 15 rutas gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo

Las autoridades de movilidad definieron el trazo y operación para la nueva ruta intermunicipal gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo

  • 09
  • Septiembre
    2025

Las autoridades de movilidad definieron el trazo y operación para la nueva ruta intermunicipal gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo, la cual llegará hasta 15 unidades circulando por corredores clave de ambas ciudades.

Tras una reunión con responsables del transporte en Saltillo, el director de Movilidad de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija, informó que las unidades conectarán el bulevar V. Carranza con el  Miguel Ramos Arizpe con, para luego retornar por el bulevar Manuel Acuña hasta Plan de Guadalupe, recorrer el tramo que llega hacia Los Pinos y finalmente trasladarse de regreso al sur de Saltillo.

aebcd1a9-f679-4fe7-94a8-ed7ed5716890.jfif

Como se recordará el proyecto de la ruta intermunicipal gratuita, entre Ramos Arizpe y Saltillo fue adelantado originalmente por el gobernador Manolo Jiménez Salinas como parte de un sistema de transporte público que conecte zonas escolares, industriales y residenciales de ambas ciudades, con una presentación oficial prevista para octubre. 

Este servicio intermunicipal complementará la ruta estudiantil gratuita ya operativa en Ramos Arizpe, y aspira a aliviar el presupuesto de traslado para miles de usuarios, incluso conectándose hasta la zona universitaria de Arteaga.

bb5ace6f-e530-4c47-9397-18a25caec2d3.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_UNA_FOTO_38_944249d0a6
Denuncia presunta agresión policial en Saltillo; exige justicia
Whats_App_Image_2025_09_09_at_4_31_54_PM_e019384ab1
Gasolineras en Saltillo desmienten desabasto, hay retrasos leves
publicidad

Últimas Noticias

97e08ad3_5b1a_491b_a537_6ff5dc5897f1_1add7efbf9
Invierten casi 2 mdp en cancha de futbol en Jarachina Sur
8f52fcf9_fca9_48fc_a15a_400a84829796_c4b5d9b77c
Llaman a no tirar basura para prevenir inundaciones en Reynosa
centro_atencion_tamaulipas_a487983095
Inician Centros de Atención Múltiple ciclo con 1,100 alumnos
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×