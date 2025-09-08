Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe lanza programas para reducir impacto ambiental

'Oficina Verde y Recopilas' busca disminuir el impacto ambiental de las dependencias públicas y recolectar pilas usadas en escuelas, oficinas y empresas

  • 08
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de frenar la contaminación y fomentar prácticas sostenibles, el municipio de Ramos Arizpe presentó este lunes dos iniciativas: Oficina Verde y Recopilas, que buscan disminuir el impacto ambiental de las dependencias públicas y recolectar pilas usadas en escuelas, oficinas y empresas.

El programa Oficina Verde propone cambios internos en las oficinas municipales, como digitalizar documentos, ahorrar agua y energía, sustituir luminarias tradicionales por LED y separar residuos. 

La meta es reducir el consumo de recursos desde la administración pública.

ee3c8501-f3e0-4dfd-859b-67a9203f3579.jfif

En tanto, el proyecto Recopilas instalará puntos de acopio para recolectar baterías desechadas y evitar que sus metales pesados contaminen suelos y cuerpos de agua. 

La iniciativa también pretende concientizar a la ciudadanía sobre el riesgo sanitario que representan estos residuos si no reciben el manejo adecuado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que ambos programas buscan marcar una ruta hacia la sustentabilidad: “El cuidado del medio ambiente empieza desde casa y desde nuestras oficinas”, señaló.

78a6a0a1-64da-4ff1-b23b-a9af6e4fda91.jfif

En el anuncio participaron regidores y funcionarios de las áreas de Ecología, Educación, Desarrollo Social y Embellecimiento Urbano, quienes coincidieron en que estas medidas buscan involucrar tanto a dependencias públicas como a la ciudadanía.


