Ramos Arizpe repara casi 7,000 baches tras lluvias atípicas

Las lluvias extraordinarias de julio dejaron más de 7,000 baches en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales cerca de 6,000 ya han sido reparados, informó Ángel Soto, director de Bacheo municipal.

El funcionario señaló que, además de los daños provocados por las precipitaciones, los trabajos de reparación de drenajes realizados por la empresa Aguas de Ramos Arizpe (Emas) han incrementado el número de desperfectos en el pavimento, principalmente en el sector poniente y en avenidas de alto flujo.

Entre las afectaciones más graves se encuentran socavones en la colonia Manantiales, en Arroyo de las Lomas y en el bulevar Anáhuac, donde ya se realizan mediciones para iniciar la rehabilitación.

Hasta la fecha, el municipio ha reparado aproximadamente 12,000 metros cuadrados de superficie dañada, operando con tres cuadrillas que trabajan tanto por reportes ciudadanos como en recorridos por colonias y vialidades principales para darles mantenimiento constante.

Soto reconoció que actualmente enfrentan complicaciones por la falta de asfalto caliente, debido a que el proveedor de emulsión en Cadereyta suspendió la producción, lo que ha obligado a trabajar únicamente con carpeta fría.

La situación, explicó, afecta a otros municipios y proveedores, sin que hasta el momento haya una fecha definida para reanudar el suministro.

El titular de Bacheo indicó que este año ya se ha ejercido alrededor del 60% del presupuesto destinado al mantenimiento vial y que, pese a no contar con una partida adicional por las lluvias atípicas, los recursos se administran para atender la demanda mientras se aproxima la temporada más intensa de precipitaciones, prevista para agosto y septiembre.

