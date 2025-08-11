Ramos Arizpe se prepara para el Ramos Fest 2025

A cinco días de su inicio, el Gobierno Municipal anunció el operativo vial y de seguridad para el Ramos Fest 2025, que se celebrará del 15 al 17 de agosto y que contempla una amplia agenda de actividades gratuitas, así como cierres de calles y restricciones a la circulación para garantizar un desarrollo seguro y ordenado.

La Dirección de Seguridad Pública informó que desde el miércoles 13 de agosto se aplicarán cierres y despejes vehiculares en calles cercanas a la Plaza Principal y la Alameda Miguel Ramos Arizpe, con incrementos progresivos de restricciones a medida que se acerque la fecha de inicio del festival.

Miércoles 13 de agosto

• Cierre de la calle Nueva Vizcaya desde la calle Sin Nombre.

Jueves 14 de agosto

• Despeje de vehículos en ambas aceras de:

* Calle Juárez (de Morelos a Zaragoza)

* Calle Allende (de De la Fuente a Espinoza Mireles)

• Cierre total de:

* Espinoza Mireles (de Morelos a Zaragoza)

* Calle Nueva Vizcaya (de Las Labores a Morelos)

Viernes 15 de agosto

• A partir de las 16:00 horas: cierre de circulación en todas las calles aledañas a la Plaza Principal y Alameda de Zaragoza.

Sábado 16 de agosto

• Cierre total de la Alameda Miguel Ramos Arizpe para el Lechón Fest y los conciertos programados.

Domingo 17 de agosto – Cabalgata

• Despeje de vehículos y cierre de circulación en:

* Calle Allende (de Coss hasta Matamoros)

* Calle Matamoros (de Zaragoza a Allende)

* Calle Allende (de Matamoros hasta Emilio Carranza)

• Al arribo de la cabalgata:

* Calle Las Labores (de Plan de Guadalupe hasta Morelos)

* Calle Morelos (de Díaz Ordaz hasta Las Labores)

Tres días de fiesta, tradición y gastronomía

El viernes 15 de agosto, la Plaza Principal abrirá a las 16:00 horas con la Feria del Tamal y del Pan de Pulque y la exposición de Mujeres Emprendedoras. A las 18:00 horas se presentarán las candidatas a Reina del Ramos Fest, seguidas de la tradicional Callejoneada a las 19:00 horas, la coronación a las 20:30 y el concierto de Sonido Mazter a las 21:00.

El sábado 16, la Alameda será escenario del Lechón Fest desde las 13:00 horas, con stands de comida y artesanías, música en vivo y degustaciones. A las 14:00 horas se premiará a los mejores lechones, salsas y stands, con incentivos de hasta 10 mil pesos. Por la noche, habrá concierto de música country a las 19:00 horas y la presentación estelar de La Casetera a las 20:00.

El domingo 17, la Cabalgata iniciará a las 10:00 horas en la Congregación San Miguel y recorrerá comunidades como La Campana, Agüita del Rosario, Rancho La Minerva y la Colonia Analco, para concluir en la Alameda alrededor de las 18:30 horas. Los participantes podrán entrar a la “Rifa entre Amigos” con premios como un remolque nuevo y ocho monturas. El cierre del Ramos Fest será con el concierto de Leandro Ríos a las 21:00 horas.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito y seguridad, para disfrutar de un evento seguro y familiar que rendirá homenaje a las raíces, la cultura y la gastronomía de Ramos Arizpe

Comentarios