Coahuila

Ramos Arizpe se resiste a modernizar su transporte

Tras un nuevo incidente vial, Transporte estatal advierte que Ramos Arizpe mantiene unidades irregulares y se niega a alinearse a la modernización

  • 06
  • Noviembre
    2025

Ramos Arizpe se mantiene en resistencia para alinearse a las disposiciones estatales en materia de transporte y modernización, aseguró la Subsecretaría del Transporte de Coahuila, luego de que una unidad de esta línea perdiera el eje trasero la tarde del martes mientras circulaba por la lateral del bulevar Venustiano Carranza, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió antes de llegar al cruce con bulevar Colosio, en dirección al norte, y movilizó a personal de Tránsito Municipal y grúas para el retiro del vehículo. Los pasajeros fueron transbordados a otra unidad.

El subsecretario del Transporte, Fernando Gutiérrez Simón, informó que inspectores acudieron al sitio para documentar el hecho y señaló que esta ruta acumula irregularidades, incluyendo unidades sin placas y sin documentación en regla.

“Estamos trabajando de manera permanente los operativos, no solo en la región Sureste sino en todo el estado, y se han detectado diversas irregularidades,” comentó. “Se levantaron las actas correspondientes y hay unidades que no cuentan con placas ni papelería.”

El funcionario explicó que la ruta enfrenta un proceso interno entre concesionarios que ha complicado la supervisión, pero insistió en que eso no la exime del cumplimiento.

“Están pasando por una transición entre ellos y no han querido entrar al orden. No podemos dejar a la ciudadanía sin servicio, pero sí tenemos que exigirles que sea un servicio de calidad.”

Gutiérrez Simón aseguró que se han asegurado y enviado al corralón varias unidades debido a condiciones irregulares y recordó el reciente caso de un camión de la misma ruta que circulaba con decoración alusiva al crimen organizado en Halloween.

“El transporte intermunicipal está muy delicado. Ya trabajamos con la ruta Arteaga–Saltillo–Ramos y mejoró muchísimo su servicio; ellos sí entraron en orden. Pero en este caso no han querido.”

El subsecretario adelantó que el Gobierno del Estado afina lineamientos jurídicos para proceder y aplicar medidas más estrictas.

“Estamos en coordinación con distintas autoridades para hacer lo que procede. No hay fecha exacta, pero estamos trabajando en ello.”


