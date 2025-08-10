Ramos Arizpe suma 2,700 empleos en el primer semestre del año

En lo que va del año, el municipio de Ramos Arizpe registra la creación de cerca de 2,700 empleos formales impulsados por la instalación de nuevas empresas y la apertura de comercios, hoteles y restaurantes, informó el director de Fomento Económico, Jacobo Zertuche.

El funcionario detalló que, en la feria de empleo más reciente, se ofertaron unas 2,200 vacantes, de las cuales se concretaron entre 700 y 800 contrataciones.

Sobre la próxima feria de empleo Zertuche señaló que la meta es ofertar mil vacantes y reducir el número de plazas sin cubrir.

Afirmó que el interés de las empresas por participar se mantiene, y que cada vez se observa mayor formalidad en las contrataciones, así como menor rotación de personal.

Agregó que hay empresas que le reportan apenas 0.1% de rotación de personal, cifra que atribuyó a certificaciones laborales que favorecen la permanencia del personal.

Zertuche agregó que hasta el momento se han instalado alrededor de 67 empresas medianas y grandes, sin incluir a los pequeños negocios, y que para el segundo semestre se prevé la llegada de más inversiones.

