Coahuila

Ramos Fest 2025 reunió a más de 71 mil asistentes

El Ramos Fest 2025 cerró con un récord de asistencia de más de 71 mil personas, combinando música, gastronomía y expresiones culturales

  • 18
  • Agosto
    2025

Más de 71 mil personas participaron en las actividades del Ramos Fest 2025, festival que durante tres días combinó espectáculos musicales, gastronomía y expresiones culturales en la explanada de la Alameda.

El evento cerró con la presentación de Leandro Ríos, uno de los artistas más reconocidos de la música norteña, que convocó a más de 25 mil asistentes en el último día de actividades. 

Familias y visitantes de distintas regiones abarrotaron el lugar para disfrutar de su concierto.

El cantante interpretó temas que han marcado su trayectoria y mantuvo al público coreando y bailando durante su presentación. 

La respuesta del público convirtió este cierre en uno de los momentos más recordados del festival.

De acuerdo con la organización, el Ramos Fest logró superar las expectativas en afluencia y posicionarse como uno de los eventos culturales y de entretenimiento más importantes del municipio.

Durante la clausura se destacó que la asistencia registrada refleja el interés ciudadano en este tipo de actividades, las cuales generan movimiento económico y consolidan a Ramos Arizpe como un punto de atracción regional.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la edición 2025 marcó un antes y un después en la vida cultural y turística de la ciudad, al lograr una convocatoria histórica en cada jornada del evento.


