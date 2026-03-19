Reactivarían nave industrial en San Pedro para fomentar el empleo

La reactivación de una nave industrial que anteriormente operaba como planta de Wrangler en San Pedro se perfila como uno de los proyectos clave para impulsar el empleo y la economía en la región Laguna de Coahuila.

Autoridades estatales informaron que ya se mantienen gestiones con el Gobierno federal, empresarios y el propietario del inmueble, con el objetivo de concretar la llegada de una nueva empresa que permita retomar la actividad productiva en este espacio.

De acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez, existen varias opciones de inversión interesadas en instalarse en la nave, por lo que se espera que en las próximas semanas se pueda definir el proyecto.

Como parte de la estrategia integral para San Pedro, también se anunció una inversión de 90 millones de pesos destinada a infraestructura de agua potable y drenaje, considerada prioritaria por su impacto directo en la calidad de vida de la población.

Además, se contempla un paquete de acciones que incluye programas sociales, obras en planteles educativos, fortalecimiento de la seguridad y proyectos de desarrollo económico, con la intención de consolidar un crecimiento sostenido en el municipio.

En paralelo, se destacó la coordinación con el Gobierno federal para fortalecer el sector agrícola, mediante apoyos como precios de garantía, fertilizantes y mejores condiciones para el ciclo productivo.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para posicionar a San Pedro como un polo de desarrollo en la región, con mejores servicios, mayor inversión y generación de oportunidades.

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