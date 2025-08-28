Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T215007_181_724b04c2c5
Coahuila

Reconocen a adultos mayores durante la Coronación Estatal 2025

El gobernador Manolo Jiménez encabezó la Coronación Estatal del Adulto Mayor 2025, homenaje a la fortaleza y valores de las personas mayores en Coahuila

  • 28
  • Agosto
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este jueves la Coronación Estatal del Adulto Mayor 2025, evento con el que se rindió homenaje a la contribución, fortaleza y valores de las personas mayores en la construcción de la grandeza de Coahuila.

La ceremonia, organizada por el DIF Coahuila y el organismo Inspira, reunió a representantes de los 38 municipios del estado y se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día de los Abuelos. 

Durante la celebración fue coronada como Reina Estatal Tomasa Montoya Cleto, del municipio de Torreón, y como Princesa Martina Briones Pérez, de General Cepeda.

El gobernador destacó que la entidad reconoce a quienes han dedicado años de esfuerzo y trabajo al desarrollo de la sociedad coahuilense. 

Subrayó además el compromiso de su administración de mantener políticas públicas que fortalezcan la atención y el bienestar de este sector de la población.

En el evento también participaron la presidenta honoraria de Inspira, Paola Rodríguez López, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien resaltó la coordinación de esfuerzos entre instituciones estatales y municipales para acercar programas y apoyos a las personas adultas mayores.

La ceremonia incluyó la participación de candidatas de distintos municipios, un vals encabezado por el gobernador con la reina entrante, así como una convivencia con música y cena en honor a las y los asistentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_28_at_8_00_31_PM_af94728a44
Celebran un día especial más de 400 adultos mayores de NL
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T143538_310_7b81a3dcc1
Estrenarán documental sobre Juan Gabriel con material inédito
escena_jose_jose_c952af0fe2
Rendirán homenaje a José José vuelve en el Auditorio Nacional
publicidad

Últimas Noticias

America_vs_Pachuca_sera_a_puerta_cerrada_por_orden_de_alcaldia_817b1a113c
América vs Pachuca será a puerta cerrada por orden de alcaldía
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T154632_266_0b1f15d3e5
Laura Itzel Castillo es nueva presidenta del Senado: Noroña
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T151853_438_faa9838e51
De la Fuente se reúne con el senador republicano Ted Cruz
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×