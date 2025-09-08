Rescatan a familia arrastrada por corriente en Piedras Negras

Vecinos se convirtieron en 'héroes sin capa' después de que rescataron a una familia que fue arrastrado por la corriente a bordo de su camioneta en Piedras Negras, Coahuila.

Según información que trasciende, los hechos se registraron en la colonia González y los tripulantes de la camioneta eran integrantes del equipo Potros de Monclova que acudieron a un partido de fútbol americano en el municipio.

Sin embargo, fueron sorprendidos por la lluvia que se registró en la ciudad y la camioneta en que viajaban fue arrastrada por la corriente, afortunadamente la unidad se quedó atorada en un puente de la colonia.

Sin pensarlo dos veces, vecinos que se percataron de los hechos y ante el riesgo que esto representaba, se apresuraron a sacar a los ocupantes de la camioneta.

El primero en salir por su propia cuenta fue el conductor quien lo hizo por la ventana, después saltaron a la caja dos hombres quienes sacaron a una niña de aproximadamente dos años, dos niñas de aproximadamente siete años de edad, y una mujer que se encontraban en los asientos traseros de la camioneta y también fueron sacados por una de las ventanas.

En el video se puede apreciar otra camioneta con placas de Texas que también se quedó atorada en el puente, a pocos pasos del Puente Internacional II.

En las imágenes, los ciudadanos rompieron el vidrio trasero de la camioneta para que los ocupantes, entre ellos menores de edad, pudieran salir y ponerse a salvo.

Por su parte, el alcalde Jacobo Rodríguez activó a todo el personal de la Presidencia Municipal y convocó a voluntarios para apoyar las labores de rescate y auxilio coordinadas con el Departamento de Seguridad Pública.

Dramático rescate

También este domingo elementos de Protección Civil Municipal con el apoyo de ciudadanos rescataron a otra familia después de que la camioneta fue arrastrada por la fuerza de la corriente en la colonia Vista Hermosa, también en Piedras Negras.

