Kali Uchis cancela concierto en Guadalajara tras hechos violentos

Después de que se registraran bloqueos y reacciones violentas por parte de grupos criminales por la muerte de Nemesio Oseguera alias "El Mencho" durante un operativo en Talpa, Jalisco, la cantante estadounidense Kali Uchis canceló su concierto en la ciudad.

Del mismo modo, otros eventos culturales en Guadalajara fueron pospuestos o suspendidos como medida preventiva para la población.

A través de un comunicado, la promotora del evento confirmó la cancelación del evento, el cual estaba programado para este domingo.

¿Cómo serán los reembolsos?

Dentro del documento se informó que las personas que adquirieron su entrada en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que fueron adquiridos.

Mientras que si se adquirió un boleto en taquilla, las personas podrán solicitar su reembolso en los próximos días en el mismo lugar donde se realizó la compra.

