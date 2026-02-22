Cuestionan toma de protesta en asociación de RH Coahuila Sureste

La toma de protesta de Miguel Ángel Muñoz Betancourt como nuevo presidente de la Mesa Directiva de la asociación local de administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste, programada para este lunes 23 de febrero, ha generado cuestionamientos internos por presuntas irregularidades en el proceso y por el incumplimiento de los estatutos del organismo.

Así lo informó Jaime Guerra, expresidenta de la asociación, quien aseguró que el nombramiento no cumplió con los requisitos establecidos en los propios lineamientos internos.

Señaló que no se conformó una comisión electoral, no se designó al segundo vicepresidente como marcan los estatutos y que la elección debió realizarse únicamente entre socios activos —es decir, administradores de Recursos Humanos de empresas— y no entre proveedores de servicios.

Guerra indicó que Muñoz Betancourt es abogado y no ha participado en los comités de trabajo de la asociación, lo que, a su juicio, contraviene el perfil que históricamente ha definido al organismo.

Añadió que actualmente la mayoría de los participantes son proveedores de servicios relacionados con Recursos Humanos, lo que, dijo, ha modificado la naturaleza y visión original de la agrupación.

Jaime Guerra también señaló que el nuevo dirigente cuenta con un despacho laboral y que, según afirmó, existen antecedentes de demandas interpuestas por su firma contra empresas afiliadas a la asociación.

Indicó que durante una sesión previa, el propio Muñoz Betancourt reconoció haber demandado a compañías socias, aunque aseguró que no lo hacía de manera personal sino a través de su despacho.

Según Guerra, el Consejo de Expresidentes solicitó la realización de una asamblea para revisar el proceso y presentó evidencias documentales de las demandas, pero dicha solicitud no prosperó. Subrayó que, pese a las observaciones, los socios asistentes a la asamblea votaron a favor de la designación.

Finalmente, sostuvo que, aunque la decisión corresponde a los miembros activos del organismo, el grupo de expresidentes considera que se han dejado de lado los estatutos y que la asociación ha perdido su enfoque original.

