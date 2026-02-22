¿Qué pasa, Rayados? Pierden 2-0 de visita ante Pumas

Rayados sigue sin mostrar constancia en resultados positivos, en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, al perder este domingo de visita por 2-0 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la ciudad de México, en duelo de la Jornada 7.

Con el descalabro, Monterrey desaprovecha la oportunidad de brincar al quinto sitio de la Tabla General y cae al octavo puesto del pelotón, con 10 puntos de 21 disputados, gracias a tres victorias, un empate y tres derrotas, con 10 goles a favor y siete en contra, para una diferencia de goles positiva de +3.

En la Fecha 8, el próximo sábado 28 de este mes de febrero, La Pandilla recibe al Cruz Azul a las 19:00 horas en el “Gigante de acero”, mientras que la UNAM visita a Xolos de Tijuana el viernes a las 21:06 horas en el Estadio Caliente.

Con goles de Álvaro Angulo, en los minutos nueve y 24, los capitalinos llegaron a 15 puntos y se colocaron en el podio del pelotón, ya que se ubicaron en el tercer sitio, gracias a cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas, con 14 goles a favor y seis en contra, para una diferencia de goles positiva de +8.

Los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los Bicampeones Diablos Rojos del Toluca son los únicos dos clubes invictos en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Primera División del futbol mexicano.

