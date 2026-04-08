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Coahuila

Riesgo de colapso en vivienda alarma en Saltillo

Vecinos alertan por un inmueble deteriorado en el centro; un joven resultó herido tras caída de escombro y exigen intervención urgente

  • 08
  • Abril
    2026

Vecinos de la zona centro de Saltillo alertaron sobre una vivienda en riesgo de colapso ubicada en el cruce de las calles Manuel Acuña y Mariano Jiménez, donde parte de la estructura se mantiene sostenida únicamente por una varilla.

De acuerdo con habitantes del sector, el balcón del inmueble presenta un evidente deterioro, con desprendimiento de materiales que ya han generado un incidente.

Señalaron que un joven resultó lesionado luego de que un block cayera desde la estructura y lo golpeara en la cabeza, lo que incrementó la preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona.

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Los vecinos advirtieron que el inmueble representa un riesgo constante tanto para peatones como para automovilistas, debido a que el daño estructural es visible y podría agravarse en cualquier momento.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales, particularmente a Desarrollo Urbano y Protección Civil, para que realicen una inspección y determinen las acciones necesarias antes de que ocurra un accidente de mayor gravedad.

Indicaron que el problema no es reciente, sino que se ha ido deteriorando con el tiempo sin que hasta ahora se haya intervenido de manera preventiva.

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La zona, al tratarse de un punto transitado del primer cuadro de la ciudad, mantiene flujo constante de personas, lo que eleva el nivel de riesgo.

Los habitantes insistieron en que se requiere una intervención inmediata para asegurar o retirar la estructura dañada y evitar que continúen los desprendimientos. 


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