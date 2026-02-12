Cumple Torrent con Rayados... 35 juegos sin repetir alineación

Domènec Torrent cumplió su partido 35 con Rayados... pero sin repetir alineación.

Y es que, desde su llegada a los banquillos del club regio en el Apertura 2025, el estratega español ha dejado en claro que le gusta ser "impredecible" con sus alineaciones.

Pues su juego ante el Xelajú de Guatemala marcó su encuentro número 35 al frente de los Rayados, en los cuales, en ninguno de los anteriores ha repetido una sola alineación.

Esta situación ha generado que en días recientes un sector de la afición rayada demostrara su descontento con el desempeño deportivo del equipo, pues creen que esta filosofía de mover piezas según el rival, el torneo o el momento físico de sus jugadores no ha funcionado.

Pues en cuanto a resultados, el español, de sus 35 encuentros con "La Pandilla", ha ganado 17, empatado siete y perdido en 11, lo que da un porcentaje de efectividad de 48.57%.

Sin embargo, el entrenador ha dejado claro en varias ocasiones el motivo por el cual usa esta filosofía.

Fue previo al juego de vuelta de la primera ronda contra el Xelajú en la Concachampions que el español habló sobre por qué suele rotar al equipo.

“Jugar cuatro partidos en diez días es muy complicado. A las 48 horas es cuando llega el mayor cansancio y la velocidad no es la misma. Con esos datos, todo tiene un porqué”, declaró.

Esta declaración nos deja entrever que, aunque Rayados sea un equipo con profundidad en la plantilla, prefiere darle descanso a todos sus jugadores.

Los jugadores con más actividad con Torrent

Pero, aunque Torrent no repita alineaciones y le dé descanso a sus jugadores, el español sí ha repetido algunos nombres antes de cada partido, haciendo que unos sumen más minutos que otros bajo su gestión en el banquillo.

Uno de ellos era Germán Berterame, quien, pese a ya no ser parte del plantel, era uno de los futbolistas más utilizados por el técnico español, al disputar 30 partidos bajo su mando.

Otros que también disputaron 30 juegos con el español fueron Sergio Canales y Stefan Medina, mientras que Óliver Torres encabeza la lista con 31 participaciones.

Así, después de 35 partidos, Domènec Torrent ha dejado un sabor agridulce en la afición: los números no lo condenan del todo, pero tampoco terminan por convencer.

Comentarios