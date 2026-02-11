Podcast
Internacional

Portugal devolverá a México tres piezas prehispánicas

Portugal entregará a México tres piezas arqueológicas en la primera restitución formal entre ambos países contra el tráfico ilícito cultural

  11
  Febrero
    2026

Portugal devolverá a México tres piezas arqueológicas prehispánicas en un acto considerado histórico, al tratarse de la primera restitución formal de patrimonio cultural entre ambos países.

La entrega se realizará este jueves 12 de febrero en la Embajada de México en Lisboa, en una ceremonia organizada en colaboración con el Camões-Instituto de la Cooperación y de la Lengua, informó la Policía Judicial (PJ) portuguesa.

El anuncio fue realizado el 11 de febrero de 2026, destacando que esta acción refleja la cooperación bilateral y el compromiso compartido en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Piezas de alto valor histórico y simbólico

Las piezas recuperadas en territorio portugués son:

  • Una figura femenina de la cultura del occidente de México, vinculada a rituales de fertilidad.
  • Un vaso maya policromado del periodo Clásico.
  • Una urna zapoteca que representa al dios Cocijo.

De acuerdo con la Policía Judicial, los objetos poseen un importante valor histórico, estético y simbólico, además de aportar elementos clave para la reconstrucción de contextos sociales y religiosos del México prehispánico.

Combate al tráfico ilícito

Las autoridades portuguesas señalaron que la recuperación de las piezas fue posible gracias a acciones contra el contrabando de bienes culturales en su territorio.

policia-judicial-portugal-mexico-piezas-arqueologicas-1.jpg

Durante la ceremonia se darán a conocer detalles sobre el proceso de localización, recuperación y autentificación de los objetos.

Este caso se suma a los esfuerzos permanentes del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y el INAH, para repatriar bienes arqueológicos exportados ilegalmente.

En años recientes, México ha logrado recuperar miles de piezas desde distintos países; sin embargo, esta devolución marca un precedente en la cooperación con Portugal y refuerza la estrategia internacional para proteger y preservar el patrimonio cultural prehispánico.


