Saltillo renueva anualmente 1% de su red de agua potable

Autoridades informaron que la red de agua potable en Saltillo cuenta con más de 3,000 kilómetros de extensión, de los cuales cada año se renueva aproximadamente el 1%.

Se explicó que la sustitución total de la red tomaría varios años, ya que existen tramos con materiales instalados desde hace hasta cinco décadas, pero que continúan en funcionamiento debido a que fueron diseñados para una vida útil prolongada.

El programa de renovación se concentra en los puntos donde se registra un mayor número de fugas o el material presenta mayor deterioro, priorizando estos casos debido a que no se cuenta con recursos suficientes para una sustitución total.

Las autoridades precisaron que la selección de los tramos a renovar se hace bajo dos criterios principales: la antigüedad de la red y las incidencias detectadas en cada sector.

“Estamos trabajando por sectores, priorizando donde se generan más fugas o donde los vecinos han reportado problemas constantes. No podemos cambiar toda la red de una sola vez, pero cada año destinamos recursos para avanzar en las zonas críticas”, explicó un representante del organismo operador del agua.

Vecinos del sector Mirasierra señalaron que la renovación ha ayudado a mejorar la presión del agua en sus hogares.

“Antes teníamos fugas constantes en la cuadra, cada rato venían a reparar. Ahora que cambiaron las tuberías, ya no hemos tenido esos problemas y el agua llega con más fuerza”, comentó María López, habitante de la colonia.

Por otro lado, en colonias con tuberías más antiguas, como en la zona Centro, ciudadanos reconocieron la necesidad de que el programa avance más rápido.

“Entendemos que no se puede cambiar todo al mismo tiempo, pero sí hace falta darle prioridad a calles donde los tubos ya tienen muchos años y se revientan seguido”, opinó Jorge Ramírez, vecino del sector.

De acuerdo con el organismo, cada año se destina un presupuesto específico para este plan, con la intención de mantener la operación de la red en condiciones óptimas y evitar que las fugas representen un mayor desperdicio de agua potable.

