Saltillo se prepara para una gran fiesta este 15 de septiembre

Saltillo se encuentra lista para celebrar las fiestas patrias este lunes 15 de septiembre, con un programa que incluye actividades culturales y música en vivo antes de la ceremonia del tradicional Grito de Independencia.

Desde temprana hora, familias saltillenses comenzaron a reunirse en la Plaza de Armas con el fin de alcanzar un buen lugar para disfrutar de las actividades y del espectáculo estelar de la noche.

Previo al momento cívico, la Plaza será escenario de presentaciones de grupos locales, entre ellos bailes folklóricos que mostrarán la riqueza de las tradiciones mexicanas y la Rondalla de Saltillo, que amenizará el ambiente con un repertorio de música popular.

Los organizadores informaron que estas actividades buscan generar un ambiente familiar y festivo, mientras los asistentes esperan el concierto del grupo Pesado, encargado de cerrar la velada con sus éxitos.

Vecinos y visitantes expresaron su entusiasmo por las actividades previas. “Me encanta que antes del Grito haya shows locales, así toda la familia puede disfrutar y los artistas de Saltillo tienen la oportunidad de mostrarse”, señaló una habitante del centro de la ciudad.

Autoridades municipales recordaron a la ciudadanía seguir las indicaciones de seguridad y disfrutar del evento con responsabilidad, ya que se espera una gran afluencia de público en la Plaza de Armas.

El programa iniciará en horas de la tarde con las presentaciones culturales, y se estima que el tradicional Grito de Independencia se llevará a cabo alrededor de las 23:00 horas, seguido del concierto de Pesado y un espectáculo de fuegos artificiales que cerrará la celebración.

Comentarios