Coahuila

Busca DIF Saltillo replicar modelo del Centro de Autismo Zapopan

Personal del DIF Saltillo recibió capacitación directa sobre procesos de evaluación, diagnóstico temprano y modelos terapéuticos aplicados en Zapopan

  • 19
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la atención especializada para niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista, Luly López Naranjo realizó una visita a los dos Centros Municipales de Autismo de Zapopan, Jalisco, para conocer y replicar las mejores prácticas en el Centro Municipal de Autismo en Saltillo: TEAcompaño Con Amor.

Durante el recorrido, López Naranjo fue recibida por Michelle Greicha Frangie, junto al equipo operativo de los centros de atención.

Personal del DIF Saltillo recibió capacitación directa sobre procesos de evaluación, diagnóstico temprano y modelos terapéuticos aplicados en Zapopan, considerado un referente nacional en la atención integral del autismo dentro de la gestión pública municipal.

“Con ello buscamos aprender y replicar el gran trabajo que realizan en nuestro Primer Centro Municipal de Autismo en Saltillo para mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista”, expresó Luly López.

En la visita participaron también directivos y personal técnico de ambos sistemas DIF, quienes intercambiaron experiencias y estrategias para fortalecer los servicios especializados que se brindan a las familias.


