Saltillo y sociedad civil coordinan obras en colonias vulnerables

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno municipal y organizaciones sociales para atender las necesidades de distintas colonias de la ciudad.

En ese sentido, reconoció la labor de Acción Revolucionaria de Coahuila, encabezada por Antonio Trejo, con quien ha realizado recorridos recientes por sectores que presentan diversas carencias.

Nerio señaló que estas visitas han permitido identificar de manera directa las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura urbana, como pavimentación, drenaje y alumbrado público.

Gracias a esta colaboración, aseguró que ya se están considerando proyectos específicos que darán respuesta a corto y mediano plazo en las zonas recorridas.

El funcionario reiteró que el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene una política de puertas abiertas para trabajar con todas las agrupaciones que busquen mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Cuando hay voluntad y organización, se pueden lograr avances reales en beneficio de nuestras colonias”, subrayó.

