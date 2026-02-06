Podcast
Nacional

Denuncias detonaron arresto del alcalde de Tequila: Presidencia

La presidenta afirmó que la captura del edil de Tequila surgió por quejas ciudadanas y empresariales. Subrayó que ningún partido debe proteger delitos

  • 06
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue resultado directo de denuncias ciudadanas presentadas ante el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República.

Desde Michoacán, durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que ella misma recibió reportes de habitantes y empresarios de la región.

“Personalmente recibí denuncias de empresarios y de ciudadanos que se quejaban de la situación que estaban viviendo”, señaló.

“Nadie debe usar un partido como escudo”

Sheinbaum fue tajante al referirse a la militancia política del edil detenido.

“Ningún partido político, y menos Morena, debe ser un paraguas para delinquir o para corromperse; eso debe quedar muy claro en el país”, enfatizó.

Operativo Enjambre, bajo denuncias

Además, aclaró que las acciones se enmarcan en el Operativo Enjambre, el cual, dijo, no parte de persecuciones selectivas.

“No es que haya una investigación particular a algún servidor público; se actúa a partir de denuncias”, puntualizó.

Agregó que cuando existen señalamientos con sustento legal, se avanza hacia procesos judiciales formales.

“Cuando hay denuncias y hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva un juicio”, remarcó.

Cero impunidad: Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo que la estrategia federal busca erradicar cualquier protección política al crimen organizado.

“El operativo está destinado a la cero impunidad, y si hubiera indicios o investigaciones contra autoridades, se darían a conocer”, afirmó.

Acusaciones contra el edil

Rivera Navarro fue detenido el jueves y es investigado por presunta extorsión a empresas cerveceras y tequileras, así como por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, las autoridades federales indicaron que las indagatorias continúan y que el caso seguirá su curso ante los tribunales correspondientes.


