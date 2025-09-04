Cerrar X
Coahuila

Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional

La mandataria arribará al estado para rendir cuentas con las administraciones de los estados del norte para fortalecer y dar continuidad a la agenda

  • 04
  • Septiembre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que este domingo Coahuila recibirá a la presidenta de México como parte de la gira nacional que realiza por seis estados del país para presentar una réplica de su informe de gobierno.

El mandatario explicó que la visita se llevará a cabo en Saltillo el domingo al mediodía, y que ya se trabaja en la coordinación de los detalles logísticos para el evento. 

f8a4ad10-7650-4f63-a8b5-a15d9d09b289.jpg

Señaló que esta gira no está relacionada con proyectos de infraestructura como el tren de pasajero, sino que corresponde a un desdoble de los informes de la presidenta en diferentes entidades.

Jiménez destacó la relación institucional que mantiene su gobierno con la Federación, la cual, dijo, ha permitido trabajar de manera coordinada en diversos rubros. 

4de01dab-b198-4a96-87ab-f62608b80de1.jpg

Aseguró que la visita presidencial representa un espacio para fortalecer la comunicación y dar continuidad a la agenda conjunta en materia de desarrollo y seguridad.


