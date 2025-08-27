Sin denuncias formales contra integrantes del sindicato de CATEM

El Fiscal General en Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que, si bien no existe hasta el momento ninguna denuncia oficial en contra de integrantes o trabajadores de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, al menos sí confirmó que empresarios en la mesa de la región Laguna han realizado reportes sobre personas ligadas a dicha confederación.

El fiscal explicó que, desde octubre del año pasado, se estableció un acuerdo para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) verifique la documentación de quienes ofrecen servicios de seguridad privada, debido a los reportes recurrentes.

“No hemos recibido denuncias como tal, pero ha habido reportes, sobre todo en la región Laguna… los reportes de gente que luego tenía seguridad personal, pero queríamos saber si tenía los portes y su documentación lista.”

El Fiscal reveló que, en diversas ocasiones, tras revisar los reportes, la Sedena encontró que varios de los guardias sin permisos eran integrantes de este sindicato.

