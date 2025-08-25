'Soy Ser Humano': Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras

Este lunes, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, estuvo en Saltillo y, al ser abordado por los medios de comunicación, se le cuestionó en torno a una presunta denuncia en su contra que presentó la periodista que le preguntó si estaría dispuesto a realizarse una prueba antidoping.

“¿Me denunció? No tenía conocimiento de la denuncia, pero ella está en su derecho. Yo le contesté con otra pregunta y, bueno, ella es libre de hacer lo que considere”.

El edil señaló no tener conocimiento de dicha denuncia en su contra, la cual dijo que la reportera está en todo su derecho de realizar.

Aseguró que los periodistas parciales tienen su reconocimiento y, en su momento, responderá por los señalamientos en su contra, recordando que, como ser humano, respondió de forma impulsiva a la pregunta de la reportera.

“A ver, ¿cómo la agredí? ¿Te pregunto a ti? Yo contesté de manera impulsiva, pero no la agredí en ningún momento. A ver, ¿por qué no le preguntas al gobernador que se haga una prueba antidoping? Es una pregunta inusual”.

