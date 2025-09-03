Supera Ramos Arizpe los 7 mil 500 baches reparados en 2025

Más de 7 mil 500 baches han sido atendidos en distintos sectores de Ramos Arizpe durante este año, como parte del programa Bacheo 2025, informó el Gobierno Municipal.

Los trabajos se han realizado en colonias como Analco, Escorial, Mirador, Cañadas del Mirador, Cactus, Valle Oriente, Valle Poniente, Parajes del Valle, Manantiales del Valle, Santos Saucedo, Revolución Mexicana, Lomas del Valle, Las Haciendas, Santa Fe, Fidel Velázquez, Centro, Jardín y El Capitán, además del Parque Industrial Ramos Arizpe.

De manera complementaria, se han rehabilitado nueve tramos de vialidades clave mediante recarpeteo en bulevares como Manuel Acuña, Arnoldo Saucedo Ayala, Valle Poniente y Analco, así como en calles Federalismo, Óscar Flores Tapia, Gustavo Díaz Ordaz y Nueva Vizcaya.

Las obras incluyeron riego de liga, carpeta asfáltica y renivelación de brocales.

Las autoridades señalaron que las acciones se intensificaron tras las lluvias recientes y que se han coordinado con la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) para dar mantenimiento a sectores con trabajos de drenaje.

El Ayuntamiento destacó que los programas de bacheo y recarpeteo son permanentes y buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir el desgaste de vehículos, prevenir accidentes y garantizar trayectos más seguros.

