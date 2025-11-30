Torres de cables pasarán a ser subterráneas en Torreón

El director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial de Torreón, Gustavo Muñoz López, informó que las compañías deberán instalar su infraestructura de manera subterránea.

Con ello se busca mejorar la imagen urbana y reducir la contaminación visual.

Explicó que muchos de los cables estaban en desuso o mal instalados, lo que representaba un riesgo para peatones y motociclistas. Al encontrarse a baja altura podían provocar tropiezos o enredos.

Muñoz López señaló que estas acciones forman parte del interés del alcalde por garantizar la seguridad de la ciudadanía y mejorar el entorno urbano.

Las labores ya concluyeron en las avenidas Morelos, Matamoros y Juárez, en el tramo comprendido entre Cepeda, Valdez Carrillo y Zaragoza. Actualmente continúan en la calle Rodríguez, entre Morelos y Juárez.

El funcionario reconoció la disposición de las empresas de telecomunicaciones para colaborar en el retiro. Dijo que esta coordinación ha permitido agilizar los trabajos y evitar afectaciones a la movilidad y al comercio de la zona.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes para respetar las áreas intervenidas y mantenerse informados sobre los avances. Señaló que el retiro ordenado del cableado contribuirá al mejoramiento del entorno urbano en beneficio de todos.

Comentarios