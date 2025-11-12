Trabajadores de AHMSA amenazan con desobediencia civil

Trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que podrían emprender acciones de desobediencia civil radical ante la falta de soluciones al problema siderúrgico que los mantiene más de tres años sin recibir sueldos, ahorros, aguinaldos, finiquitos ni prestaciones laborales, informó Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

El dirigente señaló que, pese a que la empresa sigue generando ingresos millonarios en plena quiebra, los recursos no han sido utilizados para cubrir los adeudos con los obreros.

El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez les informó que estos recursos son destinados a los procesos para mantener a la industria sin deterioro y para el pago de personal como vigilantes, administrativos y procedimientos legales en el concurso mercantil de la quiebra.

En su declaración, Torres Ávalos precisó que, según el informe presentado por el síndico ante el Juzgado Cuarto de Distrito, entre mayo y octubre ingresaron aproximadamente 63 millones de pesos.

El representante de los trabajadores cuestionó algunos gastos reportados durante este periodo, pues consideró que muchos de ellos no eran indispensables para el proceso de concurso mercantil.

Agregó que entre los obreros existe inconformidad y molestia, ya que sospechan que los recursos se están desviando y que se están aprovechando del estado crítico en que se encuentra la empresa.

Torres Ávalos enfatizó que solicitarán una auditoría formal al síndico para que rinda cuentas claras sobre el uso del dinero y el destino de los activos no esenciales vendidos durante el proceso.

Indicó que la juez encargada del caso debe revisar el informe, hacer observaciones y garantizar que el procedimiento se apegue a la legalidad y la transparencia.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral afirmó que tanto la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) como la comisión del Senado que da seguimiento al caso están al tanto de las irregularidades y han recibido oficios en los que se les pide vigilancia estrecha del proceso judicial.

Obreros consideran bloquear carreteras y accesos a la planta

El representante de los trabajadores inconformes reveló que el descontento ha escalado al grado de que algunos ya proponen medidas extremas, como el bloqueo de carreteras o la toma de la planta siderúrgica para impedir la entrada y salida de personal.

“Estamos desesperados, hemos sido pacientes, pero ya no podemos seguir esperando. En diciembre vienen muchos gastos y no tenemos ingresos”, expresó el dirigente.

Aseguró que antes de tomar una decisión definitiva esperarán la visita de la presidenta de la República, prevista tentativamente para el 14 de noviembre a la Región Carbonífera, aunque todavía no hay confirmación oficial.

“Dependiendo de la información que nos dé, tomaremos acuerdos sobre las acciones radicales que habremos de seguir”, advirtió.

La falta de pagos desde hace más de tres años mantiene en una situación crítica a miles de familias dependientes de la siderúrgica.

Los trabajadores exigen que el gobierno federal y las autoridades judiciales intervengan para que el síndico transparente el manejo de recursos y se dé una solución definitiva al conflicto laboral y financiero de AHMSA.

Comentarios