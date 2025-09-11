Cerrar X
Coahuila

Trabajamos en equipo con los alcaldes: Elizondo

Afirman que se cuentan con las brigadas suficientes para las jornadas que los necesiten para beneficiar a miles de ciudadanos

  • 11
  • Septiembre
    2025

El Coordinador General del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, dijo que el estado trabaja de la mano con las alcaldesas y alcaldes de todo Coahuila, llevando a la gente brigadas para las mujeres, jornadas de escrituración, de vacunas y la entrega de útiles escolares como parte del trabajo conjunto que se hace para la gente del estado.

“Tenemos muchas brigadas para quien más lo necesite, todo en equipo con las alcaldesas y alcaldes de Coahuila, donde se beneficia a miles de personas. También tenemos el programa alimentario, los mercaditos para toda nuestra gente”.

Elizondo Pérez dijo que Mejora llega a donde lo necesita la población de Coahuila, dentro de los barrios, las colonias y las zonas rurales para trabajar en equipo con los gobiernos locales sin distinción de colores.

“Siempre trabajamos con el chaleco bien puesto para que nos identifiquen, hay algunos que lamentablemente creen en las grillas, en los dimes y diretes, yo los invito a que vengamos a trabajar con la gente, que lo que quiere la gente es que trabajemos en territorio, que estemos cercanos a ellos y que cumplamos compromisos, no que nos envolvamos en cosas vacías”.

Dijo que la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, demuestra el trabajo en equipo que se hace con el Gobierno federal, con quien el Gobernador Manolo Jiménez mantiene una estrecha relación.


