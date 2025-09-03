Cerrar X
Coahuila

Vandalizan y roban jardín de niños en col. Oceanía de Saltillo

Vandalismo y robo en el Jardín de Niños Federico Froebel, en la colonia Oceanía, generan indignación y preocupación entre la comunidad

  • 03
  • Septiembre
    2025

Indignación y preocupación ha generado un acto de vandalismo y robo registrado el pasado jueves 28 de agosto en el Jardín de Niños Federico Froebel, ubicado en la colonia Oceanía. 

De acuerdo con el personal docente y directivo, una persona ingresó al plantel fuera del horario escolar, causando múltiples daños materiales y permaneciendo dentro del inmueble por más de tres horas en evidente estado inconveniente, sin que nadie lo reportara.

Entre los daños reportados se encuentra la destrucción total de la malla sombra en la entrada, el robo de la bomba de agua del área de bebederos, así como la sustracción de una cámara de seguridad. 

Los hechos han generado profunda consternación entre maestras, padres de familia y comunidad escolar, quienes señalan que el espacio ha sido construido con gran esfuerzo colectivo.

La escuela ya notificó lo ocurrido tanto a la Secretaría de Educación como a las autoridades correspondientes, pero hace un llamado urgente a la comunidad para que, en caso de identificar al responsable, lo denuncie ante las autoridades. 

También piden difundir lo sucedido, con la esperanza de evitar futuros incidentes y fortalecer el cuidado de este espacio educativo.


Comentarios

Etiquetas:
